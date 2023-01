Luciana Gimenez foi internada em um hospital de Aspen, nos EUA, após sofrer acidente na neve - Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez foi internada em um hospital de Aspen, nos EUA, após sofrer acidente na neveReprodução/Instagram

Publicado 16/01/2023 21:19 | Atualizado 16/01/2023 21:23

Rio - Luciana Gimenez desabafou sobre o medo que sente durante sua recuperação após sofrer um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Em entrevista ao programa "A Tarde é Sua", com Sonia Abrão, na RedeTV!, a apresentadora de 53 anos relembrou os primeiros pensamentos que teve após cair e fraturar a perna em quatro lugares diferentes.

"Na hora que eu caí, eu sabia que eu tinha quebrado a perna e queria ir embora esquiando", contou a ex-modelo, que precisou passar por uma cirurgia de emergência. "Eu tava em um lugar difícil. Cheguei no hospital, era uma lesão grave e dei sorte porque peguei o chefe da ortopedia", declarou ela. A famosa estava acompanhada pelos filhos Lucas Jagger, de 23 anos, fruto do relacionamento com Mick Jagger, e Lorenzo, de 11, do extinto casamento com Marcelo de Carvalho.

Lu ainda contou uma situação preocupante que enfrentou após o acidente: "Ele me operou de emergência, só que a minha perna inchou muito e poderia cortar a circulação para os dedos, então você pode ter uma gangrena. E eu só falava 'eu preciso da minha perna, eu trabalho com isso, eu uso salto'", relatou.

Uma semana depois do acidente, Luciana é sincera ao confessar seus sentimentos durante o período de recuperação. "Eu sou daquelas pessoas que pensa demais. Eu tô apavorada, tô com muito medo mesmo, não sei o que vai ser da minha perna", disse.