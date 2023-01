Rapper Moanah se apresenta no Domingão com Huck - Reprodução Internet

Publicado 16/01/2023 20:52 | Atualizado 16/01/2023 21:25

DIA, Moanah contou que está acostumada a impactar as pessoas com o "speed flow", modalidade mais veloz do rap. Rio - A rapper Moanah, conhecida por entrar no livro dos recordes como a rapper mais rápida do mundo, foi ao programa "Domingão do Huck", no último domingo (15), e a reação à sua apresentação viralizou nas redes sociais. Após internautas realçarem que a velocidade da música tornava difícil compreender a letra, imagens de Luciano Huck, Jojo Todynho e Padre Fábio de Melo rodaram a internet. Ao, Moanah contou que está acostumada a impactar as pessoas com o "speed flow", modalidade mais veloz do rap.

Ela explicou que receber o convite para o programa foi "um presente de Deus", que chegou no dia do seu aniversário. Sobre o trecho de música que viralizou, Moanah contou que, além de cantar rap e trap, na canção 'Rap Queen' ela comentou sobre o "speed flow". "Sempre que mando essa rima rápida a galera vai à loucura. Um 'speed' é um speed'", detalha.

A repercussão na internet divertiu os internautas com as reações dos famosos na apresentação. "É legal saber que agora eu faço parte da vida dos brasileiros, eu me divirto com as frases de comparação do dia a dia deles. Teve gente dizendo: 'eu tentando explicar para meu namorado porque saí ontem com as amigas', 'até que fim chegou a internet 5G', 'Ouvindo o áudio em 100x'", ri.

Outro ponto relevante da apresentação foi o look escolhido pela cantora, um blusão com a frase "Lute como uma garota". "Um dia eu passei pela Cinelândia e vi um estande com várias fotos de pessoas desaparecidas, a maioria dessas fotos eram de garotas entre 14 a 25 anos, e sabe quem eram as pessoas que estavam dentro? As próprias mães, aquilo me comoveu. Então eu abracei essa campanha e estou dedicando cada minuto do meu tempo para o meu primeiro álbum. Posso parecer utópica, mas meu objetivo é zerar o feminicídio no Brasil", sonha.