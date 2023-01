Padre Fábio de Melo, Luciano Huck e Jojo Todynho ficam intrigados com a performance da rapper Moanah - Reprodução Internet

Publicado 16/01/2023 10:39 | Atualizado 16/01/2023 10:45

Rio - O "Domingão com Huck" contou com a participação de Moanah, conhecida por entrar no livro dos recordes como a rapper mais rápida do mundo, neste final de semana. A reação de Luciano Huck, Jojo Todynho e Padre Fábio de Melo à performance da artista viralizou nas redes sociais. Aparentemente, Moanah realmente canta tão rápido que ficou difícil acompanhar o que ela dizia.

Alguns internautas também acharam a apresentação um tanto quanto confusa. "Estou rindo muito", disse uma pessoa no Twitter. "O close no Huck e na Jojo me pegou muito", brincou outro internauta.

Rapper brasileira com o flow mais rápido do mundo está no palco do domingão. Reparem no Luciano, no Padre e na Jojo #Domingão

pic.twitter.com/USOTRfOrkz — Moura no #BBB23 (@tuittambrenno_) January 15, 2023

A rapper brasileira com o flow mais rápido do mundo, que cita 9 palavras por segundo, se apresentou no Domingão pic.twitter.com/8qGdXxqS8x — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) January 16, 2023

Pronto! Legendei o video da rapper com o flow mais rápido do mundo, cantando no domingão! Agora da pra entender certinho o que ela fala! pic.twitter.com/E9Wax2GhgC — WAKA WAKA EH EH (@gvndurval) January 16, 2023

passando mal de vergonha da rapper mais rápida do mundo no #domingao pic.twitter.com/ixrVFOrjCG — bruna (@dosesofeuphoria) January 15, 2023

meu deus que rapper é essa no domingao do hulk que coisa pavorosa eu to com muita vergonha alheia — elisa (@elisazanatta) January 15, 2023