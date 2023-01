Raul Gazolla participa do ’PodSempre’ - Reprodução/YouTube

16/01/2023

Rio - Raul Gazolla afirmou saber quais fatores o levarem aos infartos que teve. Em entrevista ao podcast "PodSempre", o ator, de 67 anos, disse que acredita que as perdas do sobrinho e da mulher, Daniella Perez, têm relação direta com seu estado de saúde.

"Qual o fator que faz com que eu tenha tido esses infartos? O primeiro é hereditário e outro fator é o estresse. Eu tive alguns estresses na minha vida; um, que a gente já sabe, que foi o assassinato da minha mulher e eu tive um outro estresse muito grande na minha vida que foi, eu tinha um sobrinho de 22 anos, que morreu atropelado por um trem em MG", disse ele. "Eu o criei como um irmão mais novo, eu tinha uma paixão enorme por ele", justificou.

O ator também comentou sobre o assassinato da mulher, que completou 30 anos, e a morte do assassino, Guilherme de Pádua. "Ele não pagou (o que fez) na prisão, mas pagou com a vida. O demônio não vem com chifre na cabeça, pintado de vermelho, com rabo. O demônio vem disfarçado de anjo. Ele estava na igreja disfarçado de pastor, falando a palavra de Deus", afirmou.

Em seguida, contou como se sentiu ao saber da morte do assassino. "Senti alegria e raiva", relembrou ele.



Ainda falando sobre sua saúde, Raul contou que infartou mais de uma vez. "Eu tenho cinco infartos, tenho dois stents (...) Esse último que eu tive foi por excesso de treino, estava muito animado e 'botando pra quebrar' porque eu ia fazer esse personagem que é dono de academia, o Van Damme, na novela 'Travessia'. Eu estava empolgadíssimo treinando jiu-jítsu, e quando estou treinando não tenho problema nenhum, as artérias dilatam coisa e tal. Mas quando eu puxo demais, elas vão voltando ao estado normal. Tenho duas artérias ali meio 'doentinhas' e elas fecham 100%. Quando fecham, o sangue não chega 100% ao coração e quando não chega 100%, o coração faz força para empurrar ele pro corpo. E aí eu sinto uma pontada, uma dorzinha e eu falei: 'ih, tô infartando'(...) Meu pai não teve infarto, mas meus tios todos, irmãos dos meus pais, todos morreram de infarto. Todos jovens, com 38 anos. E no meu primeiro infarto eu tinha 54, então o corpo já tinha encontrado outros caminhos", explicou ele.



O artista continuou o assunto, dizendo que pretende chegar aos 70 anos mais saudável. "Todo mundo precisa malhar, mais cedo ou mais tarde. De preferência mais cedo, para que mais tarde você colha os frutos desse exercício que você veio fazendo a vida inteira (...) Eu tenho um objetivo hoje que é chegar aos 70 anos sendo o homem mais saudável fisicamente, e se possível mentalmente, que exista aqui no país. Então eu me propus a fazer uma mudança de hábitos alimentares, antes do Natal, em novembro (...) Mudei 100% meus hábitos alimentares. Hoje como só grelhado, não como carne vermelha. Então meu propósito é ser o cara que as pessoas se inspirem (...) A velhice não está na sua idade, a velhice está na sua cabeça", concluiu Raul.