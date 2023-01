Gugu Liberato e Thiago Salvatico - Reprodução

Gugu Liberato e Thiago SalvaticoReprodução

Publicado 16/01/2023 17:29

Rio - Três anos após a morte de Gugu Liberato, Thiago Salvático perdeu a ação que movia para ter o suposto namoro com o apresentador reconhecido como uma união estável. Na decisão protocolada em 15 de dezembro pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz José Walter Chacon Cardoso avaliou que os dois seriam apenas amigos e descartou a possibilidade de um envolvimento amoroso entre o chef de cozinha e o apresentador, que morreu em novembro de 2019 após sofrer um acidente doméstico. As informações são do colunista Gabriel Perline, do portal 'iG'.

Segundo o jornalista, o documento consta que foram analisadas as provas apresentados no fim do ano passado por Thiago, incluindo fotos de viagens internacionais e trocas de mensagens pela internet, em que os dois chegaram a conversar sobre constituir uma família. No entanto, para o juiz do caso, nem mesmo as declarações românticas sustentam o discurso de que o chef teria namorado com Gugu, nascido Antônio Augusto Moraes Liberato, entre os anos de 2012 e 2019.

"Apenas com o narrado na inicial é possível concluir que o autor e o falecido tenham sido amigos, tenham mantido algum tipo de relacionamento amoroso, tenham até mesmo namorado, mas é impossível dizer, tanto que o próprio autor não diz, que fossem considerados um casal, que tivessem um relacionamento estável, público e duradouro, como se casados fossem e com o objetivo de constituir família", declarou Cardoso.

O juiz ainda completou: "Ainda, e especialmente, a narrativa deixa claro que tudo teria ocorrido às escondidas, em absoluto respeito à privacidade do falecido, mas também sem chegar ao conhecimento dos familiares de Antônio Augusto. O envolvimento clandestino, como se sabe, fora até mesmo do âmbito familiar das partes, não se amolda sequer em tese a uma união estável".

Dono de uma rede de sorveterias na Alemanha, Thiago Salvático se pronunciou sobre a derrota e afirmou que pretende recorrer da decisão. "Vou recorrer porque eu tenho absoluta certeza de que tinha união estável com o Gugu. Todas as pessoas próximas a ele sabiam. Não tinha uma abertura mundial e brasileira, porque a nossa família não era uma família tradicional brasileira. Mas eu sei que tínhamos união estável e eu vou recorrer, vou buscar todo o meu direito", declarou ele, em mensagem de áudio enviada ao colunista.

"E não é questão financeira, tá? Não é dinheiro. Graças a Deus não é por esse lado. Eu quero recorrer por mim e por ele, pela nossa união que nós tínhamos", afirmou o chef.

Esta não é a primeira vez que Thiago move uma ação para pedir o reconhecimento de seu romance com Gugu como uma união estável. Em abril de 2020, havia iniciado outro processo idêntico mas desistiu do caso, alegando ter tomado uma "decisão de foro íntimo". Na época, Rose Miriam di Matteo também abriu um pedido parecido após não ter sido incluída no testamento de Gugu, com quem teve três filhos, João Augusto, de 21 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 19.

Gugu morreu no dia 22 de novembro de 2019. Ele estava no sótão de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, quando sofreu uma queda de cerca de quatro metros de altura e caiu no andar de baixo após o piso ceder.