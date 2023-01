Regiane Alves reencontra Carolina Dieckmann e Marcos Veras na nova novela das sete, Vai na fé - Reprodução Internet

Publicado 16/01/2023 15:38

Rio - Regiane Alves usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (16), para celebrar os parceiros de elenco Carolina Dieckmann e Marcos Veras. 20 anos depois de contracenarem juntas na novela "Laços de família", as duas atrizes se reencontram nas gravações da nova novela das sete da TV Globo, "Vai na fé". Com o ator, Regiane não dividia o set desde 2019, quando integraram o elenco do filme "Divaldo".

Na legenda, a artista escreveu: "A felicidade de poder voltar a gravar com a @loracarola depois de 20 anos de Laços de Família e também, mais uma vez, com o meu amado "obsessor" do filme Divaldo, @omarcosveras. É sempre bom estar com vocês", e recebeu muito carinho de seus fãs e seguidores. Carolina Dieckmann respondeu a amiga e escreveu: "ah que amor, lindeza!!!!! você é demais… que bom nosso reencontro".

Nos comentários, internautas reagiram ao reencontro com mensagens como: "Ansiosa demais!", "Minhas divas da dramaturgia dos anos 2000, só faltou Mariana Ximenes pra completa o trio", "Você é tão querida Regiane! Sucesso na estreia", "Lindas, brilhem muito", "Que trio! Talento sobrando neste mesa" e "Relíquia! Me traz paz, felicidade e ainda me faz reviver o passado. Ansioso demais para assistir a novela".

"Vai na fé" estreia nesta segunda-feira (16), foi escrita por Rosane Svartman e conta com outras estrelas no elenco como Mel Maia, que retorna às telinhas após um hiato de três anos, José Loreto, Bella Campos e a protagonista Sheron Menezzes.