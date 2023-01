Shakira lança música com indiretas para Piqué - Reprodução

Publicado 16/01/2023 14:45 | Atualizado 16/01/2023 14:55

Rio - O último lançamento de Shakira, com colaboração do DJ e produtor Bizarrap, vem fazendo muito sucesso desde sua divulgação, na última quarta-feira (11). A música é uma explícita indireta para o ex-marido da cantora, o ex-zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué. A canção repercutiu de tal forma ao ser publicada no YouTube que se tornou o clipe em língua espanhola que mais rápido atingiu a marca de 100 milhões de visualizações.

Shakira e Piqué se conheceram em 2010, quando o atleta, que estava jogando pela seleção espanhola, apareceu no clipe da música "Waka Waka (This Time for Africa)", canção oficial da Copa do Mundo sediada pela África do Sul. Eles ficaram juntos por 11 anos e tiveram dois filhos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. Os dois se separaram em junho do ano passado, após a colombiana descobrir que estava sendo traída pela atual namorada do jogador, Clara Chía, de 23 anos. Segundo a cantora, a amante frequentava a residência do casal enquanto Shakira e Piqué ainda estavam casados. A estudante de Relações Internacionais chega a aparecer em uma das lives que o atleta fez na casa que morava com a cantora.

Shakira descobriu que a amante de Pique dormia na sua casa através de um print da live do jogador, em que a atual namorada aparece no fundo. pic.twitter.com/7zi7ML8L5V — Curiosidades da Bola - PIETRO (@curiosidadesdb) January 15, 2023

Na letra da música recém-lançada, a cantora cita o nome tanto do ex quanto da amante, em trechos com duplo sentido. A canção é toda baseada no fim do relacionamento da artista, que afirma que Piqué mostrou "sua pior versão" e que "já faz tempo que eu deveria ter me livrado desse otário". Em outro trecho, declara: "Me tornei grande demais para você. E, por isso, você tá com uma igualzinha a você. Essa é para acabar contigo. Mastigue e engula, engula e mastigue".

Em uma outra parte da música, a artista, de 45 anos, diz "eu valho duas de 22, você trocou uma Ferrari por um Twingo", fazendo referência ao ex-parceiro, de 35, que a trocou por uma mulher de 23 anos. Piqué respondeu a provocação da ex-mulher ao surgir dirigindo um carro Twingo, um dos mais populares na Europa. Contudo, a repercussão do caso fez com que Clara Chía desativasse as redes sociais por medo da retaliação por parte dos fãs de Shakira.

Piqué chegou mesmo à @KingsLeague num Twingo depois de Shakira ter dito que ele "trocou um Ferrari por um Twingo" pic.twitter.com/mXLAGBlvxB — B24 (@B24PT) January 15, 2023

A troca de farpas entre o ex-casal rendeu diversos memes nas redes sociais e colocou o nome de Shakira no topo dos assuntos mais comentados no Twitter.

A música nova da Shakira tem essa energia aqui, e eu estou apaixonado pic.twitter.com/PwjJYjS6mb — Nansson Marvila (@nfm182) January 15, 2023

europeus e americanos chocados pq a Shakira teve coragem de falar o nome da amante na música, imagina quando eles descobrirem a cultura latina de riscar o carro — Brunetz (@Bruneeetz) January 14, 2023

Shakira, além de ter hits históricos, tá fazendo todo mundo estudar espanhol com sua nova música macetando o Piqué. Acho que a tradução de uma música nunca foi tão pesquisada. Lenda — Alexandre Putti (@puttialexandre) January 15, 2023 Pra mim a melhor parte da música da Shakira nem é o “sal-pique”, nem a coisa de trocar uma Ferrari por um Twingo, nem o fato de ter o NOME da amante. O que eu amo é que ela chama o Piqué de burro na lata.



“Ah, mucho gimnasio⁰Pero trabaja el cerebro un poquito también”

— Lívia Laranjeira (@livialaranjeira) January 15, 2023 shakira alugou um triplex na cabeça do ex a ponto de fazer ele realmente trocar várias coisas que ele tinha por coisas piores por livre espontânea pressão da masculinidade frágil de querer sair “por cima” numa situação que ele claramente está errado e se fudeu

eu amo?????? — thaylise (@thaylisepivato) January 15, 2023 Em menos de 04 minutos Shakira chamou o ex de burro, o culpou por sua dívida com o fisco, xingou a talarica e sobrou até pra sogra, isso tudo enquanto jogava na cara dele que ia FATURAR com a desgraça que passou, pois LOBA



Diva decolonial viciada em acertar, a maior que temos — Menina dos Cabelo de Fogo (@Lu_Pinheiro) January 14, 2023

Confira a tradução completa da música de Shakira:

Foi mal, já peguei outro avião

Não volto mais aqui

Não quero ter outra decepção

Você se mostra tanto como um campeão

E quando mais precisei de você

Você mostrou sua pior versão



Desculpa, meu bem, já faz tempo

Que eu deveria ter me livrado desse otário

Uma loba como eu não é pra novatos

Uma loba como eu não é pra caras como você, uh, uh, uh, uh

Pra caras como você, uh, uh, uh, uh



Me tornei grande demais pra você

E, por isso, você tá com uma igualzinha a você, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh



Essa é pra acabar contigo

Mastigue e engula, engula e mastigue

Com você, eu não volto mais

Nem que você chore ou me suplique



Percebi que não é culpa minha que te critiquem

Eu só faço música

Foi mal que salpique em você



Você me fez ter a sogra como vizinha

Com a imprensa na porta e devendo à Receita Federal

Você achou que me machucou e eu fiquei mais forte

As mulheres não choram mais, as mulheres faturam



Ela tem nome de pessoa boa

Claramente, não é como soa

Ela tem nome de pessoa boa

Claramente

Ela é igualzinha a você, uh, uh, uh, uh

É pra caras como você, uh, uh, uh, uh



Me tornei grande demais pra você

E, por isso, você tá com uma igualzinha a você, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh



Do amor ao ódio é só um passo

Não volte mais aqui, me esqueça

Zero rancor, bebê

Desejo que você fique bem com minha suposta substituta



Nem sei o que aconteceu com você

Você tá tão estranho que nem te reconheço

Eu valho por duas de 22

Você trocou uma Ferrari por uma Twingo



Você trocou um Rolex por um Casio

Tá indo rápido, vai mais devagar

Ah, muita academia

Mas treine o cérebro um pouquinho também



Tiram fotos onde me veem

Me sinto aqui como uma refém

Por mim, tudo bem

Vou sair da sua casa amanhã

E se você quiser trazer ela, que ela venha também



Ela tem nome de pessoa boa (uh, uh, uh, uh)

Claramente, não é como soa (uh, uh, uh, uh)

Ela tem nome de pessoa boa (uh, uh, uh, uh)

E uma loba como eu não é pra caras como você, uh, uh, uh, uh

Pra caras como você, uh-uh-uh-uh



Me tornei grande demais pra você

E, por isso, você tá com uma igualzinha a você, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh



(Uh, uh, uh, uh)

Pra caras, pra-pra-pra caras como—

(Uh, uh, uh, uh)



Me tornei grande demais pra você

E, por isso, você tá com uma igualzinha a você, uh, uh, uh, uh (finalizamos!)

Ah-oh, oh-oh



Pronto, tchau!