Rio - Após encerrar seu casamento com a cantora colombiana Sharika, o zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué está em um novo relacionamento. O programa 'Socialité', do canal da TV espanhola Telecinco, divulgou que o defensor está se relacionando com a estudante Clara Chía.

Clara, de 23 anos, nasceu em Barcelona, trabalha com eventos na Kosmos, empresa do defensor, e é estudante de Relações Públicas. Piqué, que defende o Barcelona, tem 11 anos a mais que a nova namorada.

A imprensa espanhola afirma que o jogador já apresentou a jovem a seus pais e seus filhos, e que Clara estaria 'muito integrada' a família.



De acordo com o jornal inglês 'Daily Mail', as fotos do novo casal deixaram Shakira muito irritada. Após o fim do relacionamento, o ex-casal teria combinado de não aparecer juntos com novos parceiros durante o primeiro ano do término da relação.