Publicado 23/08/2022 10:30

Rio - Na última semana, o técnico do PSG, Christophe Galtier afirmou que a polêmica envolvendo o bater oficial de pênaltis do clube francês estava encerrada. De acordo com informações do jornal "L'Équipe", Kylian Mbappé irá continuar como o primeiro cobrador da equipe de Paris.

A polêmica aconteceu devido a partida contra o Montpellier. Mbappé perdeu uma cobrança e posteriormente Neymar foi o cobrador e converteu. Os fatos teriam desencadeado uma polêmica no vestiário do PSG e o francês se chateado com a situação.

De acordo com a publicação, a preferência de Mbappé já havia sido definida pelo técnico e informada ao elenco desde a pré-temporada realizada no Japão. No último domingo, o francês e o brasileiro comandaram a goleada do PSG pelo Lille por 7 a 1.