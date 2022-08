Casemiro foi pé quente e acompanhou a vitória do Manchester United sobre o Liverpool - Dave Thompson

Casemiro foi pé quente e acompanhou a vitória do Manchester United sobre o LiverpoolDave Thompson

Publicado 22/08/2022 20:55

Contratado com pompa pelo Manchester United, o volante Casemiro marcou presença em Old Trafford na partida entre Manchester United e Liverpool, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. O jogador foi pé quente, já que a sua nova equipe venceu por 2 a 1, gols de Sancho e Rashford. Salah diminuiu para os visitantes.

Antes da bola rolar, Casemiro foi ao gramado e acenou para os torcedores presentes, que celebraram bastante a contratação do jogador. Pela manhã, o volante foi homenageado pelo Real Madrid, que realizou uma cerimônia de despedida que ficou marcada por muita emoção.

No Manchester United, Casemiro vai reencontrar o zagueiro Varane e o atacante Cristiano Ronaldo, ex-companheiros dos tempos de Real Madrid. Pelo clube espanhol, o volante vestia a camisa 14, mas o número na nova equipe ainda não foi divulgado.

Nome certo da lista de Tite para a Copa do Mundo, Casemiro deixou o Real Madrid após nove anos, com 18 títulos conquistados, sendo cinco Liga dos Campeões da Europa. Ao todo foram 336 jogos, 31 gols e 26 assistências. O volante de 30 anos assinou contrato com o Manchester United até junho de 2026.