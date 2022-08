Paulo Borrachinha venceu Luke Rockhold e chegou a 14 triunfos no UFC - Reprodução/Instagram

Publicado 22/08/2022 17:59

Vitorioso no confronto contra o norte-americano Luke Rockhold no UFC 278, disputado no último sábado (20), em Salta Lake City (EUA), o brasileiro Paulo Borrachinha chamou de “nojento” o momento em que o adversário esfregou sangue em seu rosto nos últimos segundos do terceiro e último round.



A cena bizarra repercutiu bastante e surpreendeu o até então desafiante ao cinturão peso-médio do UFC Paulo Borrachinha. Na coletiva de imprensa, o brasileiro falou sobre o episódio inusitado.

"Senti algo no meu rosto, mas estava tão preocupado em bloquear os seus braços e não levar uma cotovelada e um soco que nem percebi. Revi (a cena) após a luta e foi muito nojento, foi muito estranho. Não sei os motivos pelos quais ele (Luke) fez isso. Talvez ele estivesse irritado naquele momento, por estar perdendo. Só sei que tomei um banho demorado depois da luta", comentou Borrachinha.

Presidente do UFC, Dana White exaltou o desempenho dos atletas e não fez maiores comentários sobre o episódio.



"Há muita pressão e estresse. E vocês sabem que eu apoio a liberdade de expressão... Eles são um pouco malucos? Sem dúvida", brincou.

Com a vitória sobre Luke Rockhold, Paulo Borrachinha chegou a 14 triunfos no UFC – tem também duas derrotas no MMA profissional, para Israel Adesanya e Marvin Vettori.