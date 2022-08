Técnico Fernando Diniz está na vice-liderança do Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil - Marcelo Goncalves/Fluminense

22/08/2022

Na vitória por 5 a 2 sobre o Coritiba no Maracanã, o Fluminense chegou à vice-liderança do Brasileirão justamente quando o técnico Fernando Diniz completou um turno. O treinador, que estreou contra o Palmeiras, adversário do próximo sábado (27), conseguiu boa campanha nesta sua segunda passagem pelo Tricolor e chega com o aproveitamento de 65%.

O número é superior ao próprio Fluminense, que disputou as quatro primeiras partidas da competição com Abel Braga e o auxiliar Marcão, com 59,4%. Diniz tem 11 vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 19 rodadas.



O desempenho só é inferior ao do líder Palmeiras, que tem 71%. Muito diferente da primeira passagem de Diniz pelo Fluminense, quando não completou o primeiro turno e saiu com apenas três vitórias em 14 rodadas.



Incluindo jogos da Copa do Brasil e da Sul-Americana de 2022, o Fluminense e Diniz têm 27 jogos, com 17 vitórias, seis empates e quatro derrotas, totalizando 70% de aproveitamento.