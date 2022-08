Willian Bigode - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 22/08/2022 09:30 | Atualizado 22/08/2022 09:30

Rio - Um dos principais reforços do Fluminense na temporada, Willian Bigode viveu na goleada sobre o Coritiba um momento de redenção no Tricolor. Com poucos minutos em campo, o atacante achou tempo para balançar as redes em duas oportunidades. A atuação pode ter dado a Fernando Diniz uma opção importante no elenco tricolor.

No começo do ano Willian Bigode foi titular no ataque do Fluminense ao lado de Germán Cano e Luiz Henrique. No entanto, suas má atuações e a grande fase de Jhon Arias acabou fazendo o veterano perder espaço. O jogador chegou a ser um dos atletas mais criticados pelos torcedores, após as eliminações na Libertadores e na Sul-Americana.

Com a chegada de Fernando Diniz, Willian passou a ser testado em uma outra função: como centroavante e substituto de Germán Cano. Na partida contra o Goiás, o veterano foi decisivo ao fazer um belíssimo gol, mas entrou ao lado de argentino, porque o Fluminense necessitava de mais bolas nas redes.

Na partida contra o Coritiba, finalmente entrou na vaga do argentino e respondeu positivamente com dois gols. Com isso, Fernando Diniz parece ter ganho uma opção para uma posição que procurava a semanas: um substituto para Germán Cano. Principal destaque do Fluminense na temporada, o argentino além de entrar bastante em campo, possuiu uma minutagem muito grande, o que preocupa os tricolores.

Além de Bigode, o Fluminense tem no elenco John Kennedy e Alan, que ainda não estreou, para serem opções de Cano. No entanto, os dois gols contra o Coritiba podem dar a Willian uma moral nesta disputa. Em 2022, o atacante entrou em campo em 42 jogos, fez seis gols e deu cinco assistências. Ele já é o terceiro maior artilheiro do clube na temporada, empatado com Paulo Henrique Ganso e Manoel.