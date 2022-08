Torcida do Fluminense tem protagonizado espetáculos nas arquibancadas do Maracanã - Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 22/08/2022 19:17

Rio - A torcida do Fluminense promete lotar o Maracanã para a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de ida que acontece na noite desta quarta-feira, às 19h (de Brasília).

Vale lembrar que por determinação do BEPE, todos os ingressos comprados terão que ser retirados antecipadamente em um dos pontos de troca listados. Assim, os sócios torcedores não poderão entrar no estádio apenas com a carteirinha ou o QR Code dinâmico.

Os setores Leste e Sul já estão esgotados. Ainda há ingressos disponíveis para o Setor Norte e Maracanã Mais.