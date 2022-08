Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 22/08/2022 17:50

Rio - O bom momento do Fluminense sob o comando de Fernando Diniz fez com que a renovação antecipada do técnico voltasse a ser discutida no clube carioca. De acordo com informações do portal "NetFlu", a possibilidade de estender o vínculo do comandante vem sendo avaliada pela diretoria.

Diniz tem contrato até o fim do ano e 2022 haverá eleição. Apesar disso, os dirigentes do Fluminense acreditam que o bom momento da equipe, somada a importância que o técnico vem tendo também fora do campo são sinais que o trabalho deverá seguir no ano que vem.

Até o momento, sob o comando do treinador, o Fluminense entrou em campo em 27 partidas, com 17 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas.