João Pedro pode deixar Watford e ir para o Newcastle - Divulgação/Watford

Publicado 21/08/2022 19:30

Com a intenção de fechar a contratação do atacante João Pedro junto ao Watford no início desta semana, o Newcastle aumentou a proposta e colocou, nas últimas horas, uma oferta decisiva de R$ 25 milhões de libras (R$ 153 milhões) mais bônus por objetivos pelo jogador revelado pelo Fluminense. Caso saia a venda, o clube carioca pode lucrar cerca de R$ 10 milhões. As informações são do portal "UOL".

Vislumbrado com o projeto do Newcastle, João Pedro quer trocar de time na Inglaterra. A favor da negociação, que iniciou nos 17 milhões de libras (R$ 104 milhões), o desejo do jogador de 20 anos deverá pesar na decisão final.

João Pedro foi vendido ao Watford pela gestão do ex-presidente Pedro Abad, mas após um acordo recente com a diretoria comandada por Mário Bittencourt, o valor chegou a 11,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 59,7 milhões, na cotação atual). Em uma futura transferência do jogador, o Fluminense tem direito a 10% de mais-valia (diferença entre o valor que foi vendido ao Watford e que os ingleses receberão na revenda).

Pelo profissional do Fluminense, João Pedro disputou 36 jogos e marcou dez gols, em 2019.