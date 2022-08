Fernando Diniz em coletiva do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 20/08/2022 23:13

Dominante e com belos gols, o Fluminense goleou o Coritiba por 5 a 2, no Maracanã, no melhor estilo de Fernando Diniz. O treinador demonstrou muita satisfação em entrevista após a partida, mas minimizou a plasticidade das jogadas, valorizando o jogo coletivo e solidário da equipe.

"Não tenho nada contra (o "Dinizismo"). O mais importante é a entrega que o time tem. É ser solidário. O nosso modelo de jogo requer humildade e coletividade. Os jogadores têm de se mexer ao mesmo tempo para poder pegar a bola um de cada vez. E, quando perdemos a bola, tem de pressionar. A gente joga com bloco avançado, então, precisamos de todos para atacar e defender. O que marca o meu trabalho é a entrega dos jogadores. Mas os gols foram muito bonitos".

No segundo tempo, o técnico Fernando Diniz colocou Michel Aráujo em campo, primeiro jogo do uruguaio desde que retornou ao Fluminense. O treinador elogiou o jogador e explicou os motivos que o fizeram ter chance apenas nesta partida, após ter ficado no banco de reservas em outras quatro.

"É uma alegria tê-lo de volta em boas condições. Ele voltou do mundo árabe após uma temporada. Ele voltou com desnível físico, técnico e tático em relação aos outros jogadores. Ele recuperou a forma e estava em condições de estar em campo. Ele teve uma atuação perfeita pelo tempo que jogou. Ele entrou e foi bem porque está constantemente melhorando nos treinamentos. Ele teve proposta para ser emprestado, eu conversei com ele, e ele quis ficar. É bom contar com ele aqui, ele agrega muito".

Na próxima quarta-feira (24), o Fluminense encara o Corinthians, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Fernando Diniz destacou a importância da vitória para dar ainda mais confiança para a equipe.

"O jogo de quarta foi mais importante do que esse em relação a confiança. Tivemos força para reagir, não nos descontrolamos. Hoje soma um pouco mais também para quarta. A equipe vai chegar em condições boas para fazer um bom jogo na quarta", finalizou.