Maracanã receberá bom público nesta quarta-feiraLenardo Brasil / Fluminense

Publicado 23/08/2022 12:43

Rio - O Maracanã vai receber um belo público para a partida entre Fluminense e Corinthians nesta quarta-feira. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", mais de 53 mil ingressos já foram vendidos para o duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

No total, 57 mil ingressos foram disponibilizados para os torcedores do Fluminense. A tendência é que a carga se esgote para o confronto. Só há bilhetes para o setor Norte. Os tricolores que forem ao confronto terão que fazer a retirada dos ingressos em pontos de venda.

Na partida contra o Fortaleza, o Fluminense esgotou a sua carga de ingressos e mais de 60 mil torcedores acompanharam a classificação do clube carioca após empate por 2 a 2. O jogo de volta contra o Corinthians será em São Paulo, no dia 15 de setembro.