João Pedro - Divulgação / Watford

João PedroDivulgação / Watford

Publicado 22/08/2022 15:43

Rio - O atacante João Pedro, de 20 anos, está perto de trocar o Watford pelo Newcastle. De acordo com informações do jornalista Fabrício Romano, especializado em transferências, a proposta de 25 milhões de libras foi aceita pela Watford. Com isso, o Fluminense poderá receber quase R$ 10 milhões.

O Fluminense negociou João Pedro em 2019 por cerca de 11,5 milhões de euros. No acordo com o clube inglês, o Tricolor teria direito a receber 10% do valor subtraído das duas transferências. Em reais, a equipe carioca terá direito a cerca de R$ 9,2 milhões.

O Fluminense ainda poderá ter direito a um valor maior pelo atacante por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa. João Pedro atuou no Fluminense desde das categoria de base até deixar o Tricolor com 18 anos em 2019.