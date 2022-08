Torcedores do Fluminense em grande fila para retirar ingressos - Reprodução: Twitter/NetFlu

Publicado 21/08/2022 14:56

Rio - Devido a uma imposição da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), todos os torcedores do Fluminense, inclusive sócios, têm a obrigação de retirar seus ingressos para o jogo contra o Corinthians, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Como consequência, grandes filas já se formam nos pontos de retirada.

O registro do jornalista Luis Araújo, do portal "NetFlu", publicado nas redes sociais neste domingo, mostra muitos torcedores aguardando em uma fila organizada no Norte Shopping, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. A expectativa do jogo é de casa cheia e, por isso, mais filas devem ser registradas ao longo dos próximos dias até quarta-feira.

Segundo a PMERJ em postagem nas redes sociais, que em seguida foi apagada , a obrigatoriedade da troca de ingressos físicos se trata de uma medida de segurança por ser considerado um jogo no mais alto grau de sensibilidade para a segurança. Isso porque, uma vez que dada a grande expectativa de público não há como imaginar o acúmulo de pessoas para a análise do e-ticket.

Confira o vídeo:

Tricolores formam fila gigante, no Norte Shopping, em Del Castilho, para trocarem ingressos para o jogo diante do Corinthians, quarta-feira, pela Copa do Brasil. pic.twitter.com/cDHQcn9AD2 — NETFLU (@NETFLU) August 21, 2022

Neste domingo nas redes sociais, o Fluminense relembrou a obrigatoriedade e indicou o passo a passo para a retirada de ingressos. Veja:

"A RETIRADA DO INGRESSO É OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS TORCEDORES. É preciso comparecer a um dos locais de retirada portanto:



1 - Voucher da compra. Impresso ou no celular. No celular, o torcedor deverá preencher e assinar o formulário de retirada do ingresso diretamente no PDV.

2 - Documento oficial com foto original, físico ou digital nos aplicativos oficiais dos Órgãos Públicos. Não será aceito foto do documento.

3 - Cartão utilizado na compra. Em caso de compra com cartão virtual, o cartão físico deverá ser levado. Se a compra foi realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada.

OS INGRESSOS DOS SÓCIOS SÓ PODERÃO SER RETIRADOS PELOS MESMOS. NÃO PODENDO SER RETIRADO POR TERCEIROS NEM COM DECLARAÇÃO. O INGRESSO DO SÓCIO É PESSOAL E INTRANSITÁVEL DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO PROGRAMA."