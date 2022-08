Willian Bigode comemora o gol marcado pelo Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 20/08/2022 22:33

A goleada do Fluminense por 5 a 2 sobre o Coritiba, neste sábado (20), no Maracanã, foi construída com o auxílio dos jogadores que saíram do banco de reservas. Os últimos dois gols do time foram marcados por Willian Bigode com assistência de Michel Araújo. O atacante destacou a força do elenco tricolor.

"A gente que está do lado de fora fica sempre atento. No Brasileiro não tem jogo fácil. Mesmo vencendo por 2 a 0, o Coritiba, na situação que se encontra, os caras não vão desistir, não vão se entregar tão fácil. Vimos um time aguerrido dentro de campo. O Diniz sempre cobra isso com a gente, para ficarmos atentos, sempre concentrado. Primeiramente um respeito com o nosso comprometimento, nossos princípios, que a gente trabalha durante a semana para executar dentro dos jogos. Graças a Deus o pessoal conseguiu fazer os gols. Quem entrou conseguiu dar sequência e mostrar a força do grupo. A gente fica feliz em entrar no jogo e ajudar de alguma forma e quando é com gol, é ainda mais especial".

Já o meia uruguaio, que fez sua reestreia pelo Fluminense após ter ficado no banco de reservas em quatro jogos, não escondeu a alegria de voltar a jogar pelo Tricolor. Michel Araújo agradeceu o apoio dos torcedores, que tiveram o pedido atendido pelo técnico Fernando Diniz, para alegria do jogador.

"Hoje é um dia muito especial para mim. Reestrear pelo Fluminense é uma emoção muito grande. Quero agradecer a essa torcida maravilhosa, eu acho que foram eles que me colocaram em campo. Estou muito feliz, graças a minha família que estiveram comigo nos momentos difíceis e agora é continuar trabalhando porque o time está merecendo muito".

Na próxima quarta-feira (24), o Fluminense faz o primeiro jogo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O atacante Willian Bigode comenta sobre a partida, que tem que ser encarada como uma grande decisão.

"Esse clima de festa, de euforia, toda essa atmosfera é criada na arquibancada. Nossa forma de jogar, mesmo sendo uma outra competição, semifinal da Copa do Brasil, contra um grande clube, o nosso comprometimento é o mesmo, nossa seriedade, a nossa forma de jogar. Agora é poder descansar. A gente tem o domingo de folga, aproveitar com a família porque na segunda-feira começamos a se preparar para essa grande decisão para fazer um grande jogo e dar um grande resultado para o nosso torcedor".