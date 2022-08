Vitor Pereira pregou cautela no duelo com o Fluminense pela Copa do Brasil - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Vitor Pereira pregou cautela no duelo com o Fluminense pela Copa do BrasilRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 19/08/2022 20:00 | Atualizado 19/08/2022 20:01

Rio - Adversário do Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians já adotou a tática do respeito. Em entrevista coletiva, nesta sexta (19), o técnico corintiano Vítor Pereira foi humilde ao falar sobre o duelo contra a equipe de Fernando Diniz.

"No Fluminense há muita qualidade, muita qualidade coletiva e individual. Um jogo bonito, ideias bonitas, um trabalho que eu gosto e aprecio. Agora vamos estudá-los, o jogo do Campeonato Brasileiro para mim não é referência, nós fomos lá com uma equipe muito condicionada, mas é difícil, uma equipe muito forte, e nós vamos ter que trabalhar muito bem o jogo para derrotá-los", disse Vítor Pereira.

No último duelo entre as duas equipes, o Tricolor goleou por 4 a 0 o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, que ficou marcado pelo último gol marcado pelo atacante Fred. Mas a partida pela Copa do Brasil promete ser mais equilibrada, já que no primeiro jogo os paulistas foram a campo com um time misto.

O primeiro jogo da semifinal entre Fluminense e Corinthians acontecerá na próxima quarta-feira (24), no Maracanã, e a volta será no dia 14 de setembro, na Neo Química Arena. A outra vaga na final da Copa do Brasil será disputada entre Flamengo e São Paulo, com o Rubro-Negro fazendo o jogo decisivo no Rio.