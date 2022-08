Germán Cano no treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 19/08/2022 13:17

Artilheiro do Fluminense, do Brasil e do Mundo em 2022, com 31 gols, Germán Cano não tem uma meta estipulada para o restante da temporada. A 10 gols de igualar seu recorde na carreira, pelo Independiente Medellín em 2019, o atacante de 34 anos só pensa em seguir balançando redes.

"Sempre quero fazer gols, para ajudar os companheiros, mas não tenho uma meta. Estou vivendo um momento muito bom e seguirei trabalhando da mesma maneira. Quero fazer ainda mais. Agora é olhar para frente. Só fazer o melhor dentro do campo e a cada dia melhorar individualmente e coletivamente", afirmou em coletiva nesta sexta-feira, querendo fazer mais para ficar na história do clube.



"Estou vivendo um momento muito bom aqui, só agradecer a todos, à torcida, a nossos companheiros. Aprendo muito mais. Sempre tento melhorar, dou meu melhor dentro de campo. Sei que sempre tenho que trabalhar mais para fazer história. Com o trabalho e a experiência, cada dia isso se faz maior. Cada dia estou melhor", completou.



Em grande fase, Cano mais uma vez reafirmou o sonho de defender a seleção da Argentina. Perguntado sobre o que faria se encontrasse o técnico Lionel Scaloni, o atacante tratou de deixar claro que não pressiona pela convocação, apesar de manifestos dos companheiros como Felipe Melo e Jhon Arias.



"Não sei o que eu falaria. Mas daria um abraço e parabenizaria por tudo que está fazendo com a Argentina. É uma equipe consagrada. No mundo do futebol acontece muitas coisas. Você tem que acreditar para que o sonho se cumpra", disse.