O técnico Tite está na reta final de preparação para a Copa do Mundo do Catar - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/08/2022 18:02

Rio - O treinador da seleção brasileira, Tite acompanhou duas partidas seguidas do Fluminense. Nenhum jogador do clube carioca vem sendo convocado pelo técnico, porém, o comandante afirmou que há pelo menos um atleta que está sendo observado de perto e não descartou até mesmo uma convocação dele para a Copa do Mundo.

"Talvez desses 26 jogadores, 80% estejam encaminhados. Mas sem fechar a lista, sem ficar na caixinha. Grandes atletas se afirmam e se consolidam. O André é um ótimo nome desses", afirmou Tite em entrevista à Rádio Globo.

André, de 21 anos, se tornou titular do Fluminense no ano passado e é um dos principais destaques do clube carioca em 2022. Na atual temporada, o volante entrou em campo em 42 partidas, fez dois gols e deu duas assistências.