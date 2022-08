Técnico Fernando Diniz foi comemorar a classificação do Fluminense com a torcida - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 18/08/2022 09:19

Do risco de eliminação à euforia por chegar à sexta semifinal de Copa do Brasil, o Fluminense viveu uma noite de emoções no empate em 2 a 2 com o Fortaleza. E, apesar de mais uma fraca atuação no primeiro tempo, assim como aconteceu no domingo contra o Internacional (derrota por 3 a 0) pelo Brasileirão, o técnico Fernando Diniz viu diferenças consideráveis nas duas partidas, principalmente em relação à postura dos jogadores, o que considerou importante para o Tricolor se recuperar após sair perdendo por 2 a 0 e garantir a classificação no segundo tempo.

"No segundo tempo fomos muito melhores, mas a gente jogou melhor no primeiro. Tivemos erros pontuais. Em nenhum momento a equipe que jogou hoje (quarta-feira) foi a que perdeu para o Inter em Porto Alegre. Fomos corajosos, a equipe se impôs e tomou os dois gols porque bobeou", afirmou o treinador, que também viu diferença no papo no vestiário no intervalo.



"O vestiário foi de encorajamento total. Muito diferente de Porto Alegre, que foi para mudar a postura. Lá no Sul mudamos a postura, voltamos melhores os 20 minutos iniciais, depois não fizemos o gol, não empatamos, e tomamos os outros. Desta vez estávamos bem, precisávamos continuar, fazer os ajustes, e os jogadores conseguiram corresponder a expectativa do torcedor nesse Maracanã lindamente lotado".



Com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense enfrentará o Corinthians. A primeira partida acontece no dia 24 de agosto e a volta será somente em 14 de setembro. Na sexta-feira, a CBF sorteará os mandos de campo.