Torcedores do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 18/08/2022 16:59

Rio - Após a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, em cima do Fortaleza, a torcida do Fluminense aumentou a procura dos ingressos para o próximo compromisso do clube, contra o Coritiba, neste sábado (20), às 19h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Cerca de 20 mil ingressos já foram vendidos para o confronto.

A princípio, o Tricolor abrirá apenas os setores Leste Superior, Leste Inferior, Sul Superior, Sul Inferior, Maracanã Mais e Norte B (visitantes). No entanto, com a alta procura, não está descartada a abertura dos setores Oeste e Norte.

Os torcedores poderão adquirir seus bilhetes por valores entre R$ 15 (meia-entrada do Setor Leste Superior) e R$ 350 (inteira do Setor Maracanã Mais, que conta com serviço de buffet de comidas e bebidas não-alcoólicas).