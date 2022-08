Caio Paulista no treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Caio Paulista no treino do FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 18/08/2022 14:42

No empate em 2 a 2 com o Fortaleza, que garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, os torcedores do Fluminense não gostaram muito do desempenho de Caio Paulista na lateral esquerda. O atacante vem atuando improvisado na nova função, mas não teve grande destaque ofensivo e ainda perdeu uma grande jogada de contra-ataque quando o jogo já estava empatado. Ainda assim, o técnico Fernando Diniz saiu em defesa de seu jogador e se mostrou satisfeito com as atuações dele.



"Acho que ele como lateral esquerdo está muito bem. Mas talvez o torcedor tenha algumas coisas de quando eu não estava aqui. O Caio é um dos jogadores que, quando eu saio no mercado do futebol, ele é super elogiado. É um jogador que está indo muito bem dele, é uma posição nova, como foi para o Caio Henrique. É um jogador muito forte, que tem muita habilidade, tem velocidade, que chega bem na frente. Não temos mais um jogador de força e drible como tínhamos o Luiz Henrique pelo lado esquerdo. O Caio consegue dar amplitude e profundidade para a equipe. vem evoluindo a cada jogo na marcação", avaliou o treinador na coletiva após a partida de quarta-feira.



E a defesa de Diniz não se resume apenas pelo fato de ter improvisado o atacante na lateral. Pelo contrário. Desde que chegou, o treinador tem elogiado e dado apoio a Caio Paulista, que revelou a primeira conversa que teve com o comandante tricolor.



"A primeira vez com Diniz, ele me disse: 'Você acha que você é bom para caramba? Você é bom para caramba. Seu melhor momento foi no ano passado né, na Libertadores. Você precisa acreditar que você tem condição de jogar aquilo novamente'", revelou Caio em entrevista ao Charla Podcast, publicada nesta quinta-feira (18).