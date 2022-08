Equipe sub-16 do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Publicado 17/08/2022 18:22

Rio - Em excursão na Europa, a equipe sub-16 do Fluminense derrotou por 3 a 2 o time sub-17 do Southampton, da Inglaterra. Os gols dos cariocas foram marcados por Kauã Elias, Fabinho e Riquelme Felipe. Além do duelo, os meninos de Xerém realizaram uma série de treinos e reuniões de intercâmbio com a equipe da Premiere League.

"Foi uma semana muito proveitosa, fomos muito bem recebidos e tivemos atividades com o Southampton-ING. Nossos meninos treinaram com a equipe inglesa na terça-feira e nossa comissão técnica se reuniu com a deles para uma troca de experiências. Apresentamos nossa metodologia DNA Tricolor para a direção deles e eles nos apresentaram o trabalho que é realizado na academia de formação deles", disse o diretor executivo da base Antônio Garcia.



A delegação do Fluminense irá seguir na Inglaterra e os próximos adversários são grandes clubes de Londres. Os meninos tricolores vão realizar treinamentos e partidas contra as equipes das categorias de base do Arsenal e do Tottenham.