Bicicleta utilizada por Fred em sua despedida terá novo rumoMailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 16/08/2022 17:44

Rio - Após muitos questionamentos nas redes sociais, e a próximidade do fim da ação programada, a bicicleta utilizada por Fred em sua despedida do Fluminense sairá de vez da sala de troféus do clube. O ex-jogador anunciou, nesta terça-feira (16), que irá fazer uma rifa do veículo, e utilizará o dinheiro arrecadado para comprar alimentos que serão doados para instituições de caridade. O ídolo do Tricolor aproveitou, ainda, para explicar o motivo da bike ter ficado por um tempo na sede do clube.

"Depois desse bafafá todo, decidi dar um novo e nobre destino à linda bike da Sense: agora, graças ao dedinho nervoso dos vilões , ela será sorteada, em breve, para arrecadar alimentos pra quem precisa, nos mesmos moldes do Tour do Fred, quando conseguimos arrecadar 110 toneladas de alimentos não-perecíveis", destacou o ex-jogador

Embora muitos torcedores pensem que a bicicleta foi retirada da sala de trofeús do Fluminense por conta das críticas nas redes sociais, o veículo estava planejado para ficar exposto apenas por algumas semanas, para, em seguida, ser rifado.

O "Tour do Fred", citado pelo ex-jogador, foi uma promessa feita pelo atacante em 2020, logo após acertar seu retorno ao Fluminense. Fred saiu de Belo Horizonte, e foi de bicicleta até o Rio de Janeiro. Toda a renda arrecadada com patrocinadores do evento, e doações feita por torcedores, foi revertida em cestas básicas, que foram doadas para comunidades carentes.

O ex-atacante ainda não deu muitas informações sobre o sorteio da bicicleta utilizada em sua despedida. No entanto, já deixou avisado que as rifas custarão nove reais, e brincou, dizendo que até mesmo os "vilões" podem concorrer ao grande prêmio.

Fred se aposentou do futebol no dia 9 de julho, na vitória do Fluminense sobre o Ceará, no Maracanã. Após a partida, que ficou marcada pela grande festa da torcida tricolor, o ex-jogador deu uma volta olímpica no gramado do estádio, fazendo a alegria dos presentes.