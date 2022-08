Germán Cano no treino do Fluminense - Marcelo Goncalves

Germán Cano no treino do FluminenseMarcelo Goncalves

Publicado 16/08/2022 17:15

Sem tempo para remoer a derrota por 3 a 0 para o Internacional pelo Brasileirão, o Fluminense se volta com o foco total na Copa do Brasil. Em busca de alcançar a semifinal, o que não acontece desde 2015, o time de Fernando Diniz enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira, às 20h, com um Maracanã lotado e podendo até mesmo empatar que seguirá adiante na competição. Em caso de derrota por um gol, a disputa irá para os pênaltis, e por dois ou mais será eliminado.

Se conseguir passar de fase, o Fluminense igualará a campanha de 2015, última vez em que chegou tão perto da disputa do título da Copa do Brasil. Naquele ano, foi eliminado pelo Palmeiras.



No histórico, o clube tem apenas cinco participações de semifinal. Em 2007 se sagrou campeão sobre o Figueirense. Também chegou à final em 1992, contra o Internacional, e em 2005, contra o Paulista, mas foi vice. Já em 2006, assim como em 2015, ficou entre os quatro melhores, e acabou superado pelo Vasco.



Em 2022, o Tricolor deu o primeiro passo para retornar à semifinal de Copa do Brasil com a vitória por 1 a 0 no Castelão. A vantagem é boa, mas o duelo ainda está em aberto. Afinal, o Fortaleza cresceu desde o confronto de ida e venceu os três últimos jogos sem sofrer gol. Já o Fluminense teve a pior atuação sob o comando de Diniz no último domingo, com direito a bronca do treinador no vestiário após a derrota.



Entretanto, o time terá o apoio da torcida tricolor, que esgotou os ingressos, e também contará novamente com todos os titulares, o que não aconteceu nas últimas três partidas. A última vez que Diniz contou com os 11 preferidos foi justamente na vitória sobre o Fortaleza.