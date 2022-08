Revelado pelo Fluminense, Marcelo visita CT em Xerém - Reprodução: Twitter/Fluminense

Revelado pelo Fluminense, Marcelo visita CT em XerémReprodução: Twitter/Fluminense

Publicado 15/08/2022 15:07 | Atualizado 15/08/2022 16:00

Rio - Revelado pelo Fluminense, Marcelo visitou na manhã desta segunda-feira o Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, e conversou com os jogadores da base tricolor. O lateral-esquerdo de 34 anos, que está sem clube desde que se despediu do Real Madrid na última temporada, está no Brasil para definir seu futuro.

"É um orgulho voltar onde eu aprendi tudo na minha vida. Sou grato ao Fluminense eternamente. Voltar aqui e ver que a essência não mudou, que as pessoas continuam com a mesma vontade de ensinar as crianças, isso é uma vitória. Passei muito tempo aqui, fiz grandes amigos que levo até hoje. Feliz de retornar à minha casa. Sempre que tenho tempo de vir ao Brasil, estou sempre aqui", disse.

Após os primeiros passos e ser destaque em Xerém, Marcelo foi vendido em 2006 ao Real Madrid, onde se tornou ídolo e acumulou títulos. Na época, a estrutura do CT do Fluminense não tinha a mesma qualidade da atual, essa que o jogador fez questão de elogiar.

"A estrutura melhorou muito. Na minha época, era um pouquinho diferente, mas, com o grande trabalho do Fluminense, ficou espetacular. Acho que não há melhor base para que as crianças sejam ensinadas e tenham uma carreira vitoriosa", afirmou ao site oficial do Fluminense.