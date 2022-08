André e Nino, jogadores do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 14/08/2022 13:29

Rio - O Fluminense terá um importante compromisso neste domingo (14), quando enfrenta o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo promete ter um gostinho ainda mais especial para o zagueiro Nino e para o volante André, que, no dia dos pais, vivem a expectativa do nascimento do primeiro filho.

Campeão Olímpico com a seleção brasileira, Nino aguarda a chegada da Sofia, que está prevista para nascer em dezembro deste ano.

"É um dia muito especial. Vou realizar um sonho que eu sempre tive junto com minha esposa. Estou muito ansioso pela chegada da minha filha e com certeza será um domingo muito especial para mim. Espero conseguir fazer um gol, que estou devendo para ela, e fazer uma comemoração com a bola embaixo da camisa. Eu perdi de viver alguns Dias dos Pais com meu pai por estar longe de casa com a sequência de jogos, mas nunca deixou de ser uma data especial pela pessoa que ele foi. E eu espero ser para a minha filha como ele foi para mim. Que esse dia fique marcado quando a Sofia chegar", disse o zagueiro, em entrevista ao site oficial do Tricolor.

André, por outro lado, espera a chegada de um menino, que levará o seu nome. O filho do volante tem previsão para nascer em janeiro do ano que vem. O camisa sete destacou que, caso marque contra o Internacional, gostaria de homenagear o seu futuro filho, e também seu pai.

"Muito feliz e um pouco ansioso. Mas é uma ansiedade boa, estou contente demais com esse momento que estou vivendo. Ser papai pela primeira vez, mesmo a chegada dele sendo só no ano que vem, em janeiro, já é uma data especial. Desde já assumindo as responsabilidades, estou muito feliz mesmo. Creio que o maior presente neste Dia dos Pais seria uma vitória. Se sair um golzinho, quem sabe, vai ter uma comemoração em dose dupla, para ele e para meu pai também", comentou o Volante.

Fluminense e Internacional se enfrentam neste domingo (14), às 19h, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.