Paulo Henrique Ganso no duelo entre Fluminense e Cuiabá - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 14/08/2022 11:58

Rio - Ainda na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem um importante compromisso neste domingo (12), contra o Internacional, às 19h, no Beira-Rio. Na terceira colocação da competição, o Tricolor segue atrás de Corinthians e Palmeiras. Com a vitória do Alviverde no confronto com o seu maior rival, a distância da equipe de Fernando Diniz para a de Abel Ferreira, chegou a 10 pontos. Em entrevista ao "GE", o meia Ganso disse que isto não influencia no desempenho de seu time, que seguirá focado em buscar a vitória.

"Não muda muita coisa para o grupo, o nosso pensamento é vencer, fazer os três pontos aqui no Rio Grande do Sul. Essa é a nossa mentalidade, vencer os nossos jogos", disse o meio-campista.

Paulo Henrique Ganso também falou sobre o tempo em que o Fluminense teve para se preparar para o duelo. Como não jogou no meio da semana, a equipe de Fernando Diniz pode ter um descanso e uma preparação melhor para enfrentar o Colorado.

"Ajuda bastante você ter uma semana livre. O Internacional vem de uma não classificação na Sul-Americana, a gente se preparou para o melhor do Inter. A gente está muito bem fisicamente e taticamente para ir lá e vencer o jogo", finalizou P.H. Ganso.