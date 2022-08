Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Artilheiro do mundo em 2022, Germán Cano já conquistou a torcida do Fluminense em pouco meses. No entanto, apesar dos 30 gols, esta temporada ainda não é mais goleadora da sua carreira. Com a camisa do Independiente Medellín, da Colômbia, ele anotou 34 gols em 2018 e 41 gols em 2019. Mesmo com números maiores, o argentino disse estar vivendo o seu melhor momento como atleta profissional.

"Quando cheguei no Fluminense não esperava tudo isso que estou vivendo aqui. Acho que é o momento de minha carreira mais legal para desfrutar do campo com mais confiança e cada dia dar tudo pelo time. Agora é continuar fazendo o L, continuar trabalhando que vai acontecer muito coisa no final do ano", afirmou em entrevista à FluTV.

Germán Cano, de 34 anos, chegou ao Fluminense no começo do ano. Ele foi decisivo ao marcar três vezes na final do Carioca, vencido pelo Tricolor contra o Flamengo. O argentino é o artilheiro do Brasileirão com 13 gols.