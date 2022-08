André em treino no CT Carlos Castilho - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

André em treino no CT Carlos CastilhoFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 12/08/2022 11:29

Rio - Volante do Fluminense, André concedeu entrevista coletiva, na última quinta-feira, no CT Carlos Castilho, e falou sobre sua amizade com Felipe Melo. O jovem de 21 anos frisou a oportunidade de dividir posição e vestiários com o atleta multicampeão pelos clubes que passou, e apesar de não terem tido grandes atuações juntos em campo, a parceria aumenta quando jogam videogame diariamente.

"Com o Abel, ele tentou implantar um esquema diferente e creio que deu certo, fomos campeões carioca com uma linha de cinco e dois volantes. Naturalmente, os volantes nesse esquema ficam mais soltos para fazer a pressão ou avançar. Não creio que tenha sido uma queda de rendimento. O Felipe Melo instrui muito. Converso com ele todos os dias, ele me dá instruções, jogamos videogame praticamente todos os dias. Temos muita intimidade. É mais questão da mudança de esquema. Agora com Diniz é totalmente diferente, outra filosofia de jogo", frisou.

André revelou que não tem preferência entre Felipe Melo e Martinelli para atuar ao seu lado no meio-campo. Com a ausência de Nonato, um dos dois jogará como titular. No entanto, para ele, cada jogador do elenco possui capacidade de ser um dos onze primeiros.

"Tomara que eu jogue. Nosso time tem um elenco muito forte. Creio que os 30, 32 jogadores têm capacidade de ser titular. O Felipe fica mais centralizado e tem a bola longa, com a marcação e uma liderança muito forte. O Martinelli sai para o jogo, é versátil. Quem entrar, estará pronto para suprir a ausência do Nonato", disse.

O volante também destacou a principal função que vem exercendo em campo. Ele disse que a primeira responsabilidade é que o time não tenha a meta vazada nas partidas.

"Nossa maior responsabilidade, de quem está do meio para trás, é ajudar a equipe a não tomar gols. Ainda mais com o Diniz, defender e sair com facilidade de trás, entregando bem a bola para quem está na frente. Na hora que der, fazer os gols e ajudar mais Cano e Arias. Manoel fez quatro gols ultimamente, também fiz um contra o São Paulo, o Samuel Xavier está ajudando bastante também. Tento ajudar o máximo minha equipe, corro de um lado para o outro e quero entregar a bola boa. Entregar a bola para que Cano, Arias e Ganso sigam decidindo para gente", pontuou.