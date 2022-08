André em coletiva de imprensa no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 11/08/2022 19:35

Rio - O desempenho sólido da equipe do Fluminense vem agradando aos torcedores, que começam a sonhar com o título brasileiro. Em coletiva realizada nesta quinta-feira (11), o volante André, um dos principais destaques do time na temporada, falou sobre a possibilidade de diminuir a distância para os líderes do Brasileirão, tendo em vista o confronto direto entre o líder Palmeiras e o vice Corinthians.

"Time que quer ser campeão não escolhe adversário, tem de pontuar toda rodada. O Palmeiras abriu uma gordura, é o time que menos oscila. Nós perdemos dois pontos contra Santos e São Paulo que não deveríamos. Aumentou a responsabilidade. Não podemos errar, independentemente de quem enfrentarmos. Temos de sair com vitórias e de preferência sem levar gols", disse o volante de 21 anos.

André falou ainda sobre a relação com Fernando Diniz e aproveitou para exaltá-lo e destacar a relação de "pai e filho" que o comandante possui com o elenco tricolor.

"O Diniz é um cara muito especial, de fora dá para perceber um pouco um cara com mentalidade vencedora. No extracampo é amigo, pai incentiva muito. Sempre extrai o melhor do jogador. Tem uma mentalidade vitoriosa. Com alguns jogadores que chegaram vitoriosos, o grupo entendeu o que ele queria e estamos em uma sequência muito boa. Creio que tem tudo para continuar assim", afirmou André.

O Fluminense volta a campo neste domingo (14) para enfrentar o Internacional, às 19h, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.