Cano ao lado de Michel Araújo, Jhon Arias e Mario PineidaMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 10/08/2022 22:20

Rio - O bom momento de Germán Cano no Fluminense repercutiu na Argentina. E o técnico da seleção bicampeão mundial, Lionel Scaloni, foi questionado sobre uma possível surpresa em sua lista para a Copa do Mundo. Sem descartar totalmente o artilheiro tricolor, o treinador indicou que dificilmente o centroavante terá uma oportunidade.

"Nas nossas listas são sempre os mesmos 26, 27, 28, 29. Agora temos a possibilidade de levar 26. Não descartamos nada porque não é bom fazê-lo, mas deixar bem claro. A lista sairá daqueles que estiveram conosco", afirmou em entrevista à ESPN.

Germán Cano, de 34 anos, está em sua terceira temporada no Brasil. Após dois anos no Vasco, ele vive grande fase no Fluminense. Ao todo, o jogador entrou em campo em 50 partidas e fez 30 gols em 2022.