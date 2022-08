André volta ao time titular do Fluminense contra o Internacional - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 11/08/2022 13:23

Um dos destaques do Fluminense nas últimas duas temporadas, André chama a atenção de clubes da Europa, o que preocupa os tricolores, que não querem perdê-lo em meio à briga pelos títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão. Mas a própria diretoria já avisou que não irá negociá-lo nesta janela de transferências, mesmo com sondagens recebidas, como a do Porto. O volante de 21 anos tenta não pensar no futuro, mesmo com a possibilidade de sair no fim do ano, devido à necessidade do clube em fazer dinheiro com a venda de promessas da base.

"Estou muito feliz aqui. isso é o mais importante. Não procuro me envolver muito com o que vem de fora. Sei que é normal ter sondagens por todos que sobem da base. Não só aqui. Estou muito focado no Fluminense. No fim do ano ninguém sabe o que vai acontecer, nem sei se estarei vivo. Pensar no dia a dia e conquistar esses objetivos", afirmou.



Suspenso na última rodada, contra o Cuiabá, André retorna à equipe titular na partida decisiva contra o Internacional, no Beira-Rio, domingo às 19h. O volante não terá ao lado Nonato, emprestado pelo clube gaúcho, e comparou os possíveis substitutos Martinelli e Felipe Melo.



"Não sei quem entra, mas tomara que eu jogue (risos). O que muda do Martinelli pro Felipe é o estilo de jogo. Felipe tem bola longa, poder de marcação e liderança. Martinelli sai mais para o jogo, mais versátil. Dois jogadores de extrema qualidade e que estão prontos para entrar na vaga do Nonato", avaliou.