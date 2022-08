Duelo entre Fluminense e Cruzeiro no Maracanã - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Duelo entre Fluminense e Cruzeiro no MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 12/08/2022 19:08

Rio - Nesta sexta-feira (12), o Fluminense foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por conta de dois fatos ocorridos no confronto com o Cruzeiro, no dia 23 de junho, no Maracanã, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal "NetFlu".

O primeiro acontecimento que pode gerar uma punição ao Tricolor, foi o atraso de dois minutos na entrada dos jogadores no gramado de jogo. Após a partida, o árbitro registrou a demora na súmula.

Além disso, o Fluminense também foi denunciado por conta de objetos arremessados dentro de campo pelos torcedores. O clube pode ser multado em um valor entre R$ 100 e R$ 100 mil em cada caso. O STJD não divulgou, ainda, a data do julgamento.