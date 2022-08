Porto Alegre, RS - Brasil - 14/08/2022 - Beira Rio - PH Ganso. Campeonato Brasileiro. 22ª rodada. Jogo Fluminense x Internacional. - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 14/08/2022 20:56

Rio Grande do Sul - Após 13 jogos de invencibilidade, o Fluminense sofreu uma derrota acachapante no Brasileirão. Irreconhecível, a equipe de Fernando Diniz foi facilmente batido pelo Internacional, em Porto Alegre. A derrota por 3 a 0 fez com que o Tricolor caísse para a quarta colocação e agora o Palmeiras tem dez pontos de vantagem para o clube das Laranjeiras. Flamengo e Corinthians também estão na frente do Fluminense.

O clube das Laranjeiras voltará a jogar na próxima quarta pela Copa do Brasil. Após ter vencido o Fortaleza por 1 a 0 no Castelão, o Fluminense poderá empatar com o Fortaleza, no Maracanã, que irá se classificar para a semifinal da competição. No Brasileirão, o Tricolor encara o Coritiba, também no Maracanã, no próximo sábado.

O Fluminense começou a partida em Porto Alegre tentando impor seu ritmo. Com paciência e trocando passes, o clube carioca teve sua primeira oportunidade aos nove minutos. Após cruzamento de Samuel Xavier pela direita, Germán Cano se virou bem e chutou para fora. A bola passou perto da meta do Colorado.

No entanto, com o tempo, os gaúchos passaram a pressionar. Aos 24 minutos, foi a primeira chegada do Internacional. Após recuperação de posse de bola no ataque, Carlos de Pena finalizou para fora, assustando o Fluminense.

Com dificuldades de criar, o Tricolor ainda sofria nos contra-ataques. Aos 30 minutos, após jogada pela direita, Nino escorregou e Wandeson finalizou na trave de Fábio. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, Fábio apareceu e fez grande defesa depois de cabeçada de Mauricio.

No entanto, aos 36 minutos não teve jeito. Após erro na saída de bola do Fluminense, o Internacional aproveitou e com Bustos abriu o placar, depois de bela finalização, sem chances de defesa para Fábio. Em desvantagem no placar, o Tricolor deu uma melhorada no fim do primeiro tempo, mas não construiu nada que o permitisse reagir.

Fernando Diniz fez uma alteração no intervalo e Felipe Melo entrou na vaga de Manoel. Com quatro minutos, o Fluminense por pouco não empatou. Após cobrança de escanteio, Martinelli desviou e Cano quase alcançou para cabecear dentro da pequena área.

Aos 16 minutos, o Internacional chegou a ampliar, mas o gol marcado por Maurício acabou anulado pelo VAR. Porém, nove minutos depois não teve jeito. Após passe de Wanderson, Alemão finalizou, sem chances de defesa para Fábio, ampliando a vantagem dos gaúchos.

Fernando Diniz fez mudanças para tentar fazer a equipe carioca reagir. No entanto, apesar de ter a posse de bola, o Fluminense não conseguiu sequer pressionar o Inter. No fim, após falha individual de Felipe Melo, Carlos de Pena finalizou para fazer o terceiro e fechar o placar em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 0 FLUMINENSE



Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA/SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Daniel (INT)

Gols: Bustos, aos 36 minutos do primeiro tempo (INT); Alemão, aos 26 minutos do segundo tempo (INT); Carlos de Pena, aos 46 minutos do segundo tempo (INT)



INTERNACIONAL: Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Gabriel, Johnny (Liziero), Carlos de Pena e Mauricio (Pedro Henrique); Wanderson (Alan Patrick) e Alemão (Braian Romero) / Técnico: Mano Menezes



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel (Felipe Melo) e Caio Paulista; Martinelli, André, Matheus Martins (Marrony), Ganso (William Bigode) e Jhon Arias (Nathan); Germán Cano (John Kennedy) / Técnico: Fernando Diniz