Fluminense de Fernando Diniz perdeu invencibilidade de 13 jogos - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 15/08/2022 09:15

A derrota para o Internacional por 3 a 0 no Beira-Rio fez o Fluminense cair para o quarto lugar no Brasileirão e se distanciar do líder Palmeiras, que agora tem 10 pontos de vantagem. Mas a maior preocupação da torcida é o quanto o resultado negativo pode influenciar a equipe para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), contra o Fortaleza no Maracanã. O técnico Fernando Diniz, entretanto, não acredita que seus jogadores sentirão o fim da invencibilidade de 13 jogos com a má atuação deste domingo.

"Os jogadores são maduros. Eu estou nessa vida aí no futebol faz 40 anos. Mais que no futebol, a vida é saber lidar com essas coisas. Todos os times uma hora perdem. A gente não gostaria de perder, mas perdeu. Mas é uma coisa que vai ficar aqui, vamos levar os ensinamentos. O time vai crescer com isso. A confiança a gente tem que mostrar quando acontece alguma coisa. A confiança não se faz só ganhando. São nos momentos de tropeço que a gente acaba mostrando que tem confiança", avaliou.



Para o treinador do Fluminense, o resultado negativo no Beira-Rio servirá como aprendizado. Diniz admitiu que a intensidade de sua equipe ficou muito aquém do que vinha apresentando.



"A lição está dada. De todos os jogos que eu estou aqui, esse foi o jogo menos intenso. O Inter ficou mais confortável no jogo. A intensidade foi muito abaixo do que a gente vinha praticando desde a minha chegada. No futebol de hoje, se você não jogar no seu limite, todos os adversários têm chance de vencer os jogos. A lição maior é essa. Esse foi um ponto fora da curva para baixo, temos que saber corrigir isso", completou.