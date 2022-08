Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt tem buscado manter os salários em dia - Mailson Santana / Fluminense FC

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt tem buscado manter os salários em diaMailson Santana / Fluminense FC

Publicado 17/08/2022 10:17

Em busca da semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense quitou na terça-feira (16) os salários de julho de jogadores e funcionários. Assim como aconteceu nos últimos meses, o pagamento foi realizado alguns dias depois do prazo estabelecido por lei (quinto dia útil).



Com isso, o Tricolor está em dia com a remuneração na carteira de trabalho, mas ainda deve um mês de direitos de imagem, assim como a última parcela do 13º de 2021. A diretoria tem mantido diálogo com o elenco em relação aos pagamentos e conta com o apoio dos jogadores.



Para a partida decisiva contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense terá a oportunidade de conseguir um dinheiro a mais que será importante para os próximos meses. Caso se classifique para a próxima fase, o Tricolor receberá mais R$ 8 milhões para os combalidos cofres.



Após vencer por 1 a 0 no Castelão, o Fluminense tem a vantagem do empate no duelo desta quarta-feira, às 20h no Maracanã.