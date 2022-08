Fernando Diniz terá time ideal na volta das quartas de final - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Fernando Diniz terá time ideal na volta das quartas de finalFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 17/08/2022 13:29

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Fortaleza, válida pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 20h, no Maracanã. Com todos os titulares à disposição, o técnico Fernando Diniz vai repetir o time que venceu o Leão na ida.

Neste duelo, Diniz poderá utilizar a escalação ideal. Com suspensões sucessivas no Campeonato Brasileiro, há 20 dias que a equipe titular do Fluminense não entra em campo. A última vez que isso aconteceu foi justamente contra o Fortaleza, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, quando venceu por 1 a 0.

Com isso, o Tricolor só terá baixas já esperadas. Os zagueiros David Braz e Luan Freitas seguem em trabalho de transição após lesões.

Em busca da classificação para a semifinal, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Nonato, André e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

Confira os relacionados do Fluminense: