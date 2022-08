Nonato - Marcelo Goncalves / Fluminense

NonatoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 17/08/2022 19:06

Rio - O Fluminense está escalado para encarar o Fortaleza, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A novidade fica por conta de Nonato, que não pode entrar em campo no último jogo do Brasileirão contra o Internacional, por questões relativas ao contrato de empréstimo do Colorado com o Tricolor. O restante da equipe é a mesma que perdeu para os gaúchos no último domingo.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida decisiva das quartas de final da @CopadoBrasil! VAAAAAMOS, FLUMINENSE! pic.twitter.com/xZ8Nn1TwOz — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 17, 2022

Fernando Diniz escalou o Fluminense com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Germán Cano.

Com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida no Castelão, o Fluminense joga por um empate para avançar para as semifinais da competição. O Maracanã terá um grande público, já que o Tricolor das Laranjeiras vendeu todos os bilhetes possíveis para o confronto.