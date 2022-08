Pênalti cometido por Hércules em Matheus Martins em Fluminense x Fortaleza - Reprodução de TV/Amazon Prime Video

Rio - Nesta quinta-feira, a CBF divulgou os áudios do VAR na partida em que o Fluminense empatou com Fortaleza em 2 a 2, que garantiu a classificação do clube carioca à semifinal da Copa do Brasil. Os diálogos foram sobre o pênalti marcado sob falta em Matheus Martins e a legitimidade do gol de Germán Cano. O jogo foi apitado por Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO), com auxílio de Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Bruno Boschilia (FIFA-PR).

Aos 14 minutos do segundo tempo, houve o lance de falta em Matheus Martins, que inicialmente foi marcado fora da área. No entanto, teve a sinalização da cabine do VAR sobre a infração ter ocorrido dentro da área. A penalidade ocasionou no gol de Paulo Henrique Ganso.

"Preciso do ponto de contato e depois vou dividir a tabela. Vamos frame a frame. Esse é o momento do contato. Contato é canela no pé […] “Wilton, Pablo falando. Falta acontece sobre a linha. Dentro da área, penal", avalia Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, no VAR. Em seguida, o assistente completa: "Falta claríssima".

Em relação ao gol de Germán Cano, houve a análise frame a frame para confirmar a condição legal. "Vamos frame a frame. Esse não tem contato pelo 3A, esse tem contato pela 3B. Pela (câmera) invertida também é mais claro", começa Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro."

Após, o auxiliar Flavio Gomes Barroca informa que outra posição de impedimento foi checada e estava "ok". Logo, o lance do cruzamento seguiu em análise. "Lance ajustado Wilton, aguarda" disse o auxiliar. Em seguida, após as linhas serem traçadas, o gol do Fluminense é confirmado como legal. "Wilton, gol checado e gol confirmado. As duas posições legais", completa Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro.