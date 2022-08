Fluminense conseguiu crescimento grande de sócios nos últimos dois meses - Divulgação/Fluminense

Publicado 18/08/2022 15:41 | Atualizado 18/08/2022 15:58

A expectativa era chegar a 60 mil sócios até o fim do ano, mas o Fluminense superou a meta nesta quinta-feira (18). Na semifinal da Copa do Brasil e em quarto lugar no Brasileirão, o time viu os números crescerem rapidamente, principalmente após o lançamento dos novos planos, em junho.



De acordo com o levantamento do Fluminense, foram 22,6 mil adesões de sócios desde 7 de junho, quando os novos planos do Sócio Futebol entraram em vigor. Foi um crescimento de 60% em pouco mais de dois meses. Antes eram 37.344 associados.



A alta procura por ingressos com benefícios de compra antecipada nos últimos jogos, principalmente contra o Fortaleza, também contribuiu para o movimento.



Entre os novos benefícios aos sócios, o Fluminense passou a ter um programa de pontos, com experiências exclusivas, como visita ao CT Carlos Castilho e Match Day em jogos. Também há desconto nas compras de ingressos e outros produtos.



Segundo o clube, a elaboração dos novos planos "se baseou em três pesquisas realizadas com mais de 12 mil torcedores, além de um minucioso estudo de mercado de programas no país e no exterior, e uma análise do comportamento dos atuais sócios (business inteligence)".