Carlos Alberto Parreira fez o sorteio dos mandos da semifinal da Copa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Carlos Alberto Parreira fez o sorteio dos mandos da semifinal da Copa do BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/08/2022 14:45

Um dos principais técnicos da história do Fluminense, com quatro passagens e o título brasileiro de 1984 como principal conquista, Carlos Alberto Parreira não ficou em cima do muro sobre quem espera que seja campeão da Copa do Brasil. O ex-treinador, de 79 anos, irá torcer pelo Tricolor.

"Eu quero que ganhe o melhor. É obvio eu falar isso, mas eu não estou torcendo para ninguém, só para o meu Fluminense", afirmou.



Torcedor declarado do Fluminense, Parreira foi o responsável por sortear as bolinhas que definiram os mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil, nesta sexta-feira na sede da CBF. Técnico do tetra do Brasil na Copa do Mundo, em 1994, ele ficou marcado no Tricolor também por aceitar o desafio de resgatar o Fluminense na Série C, em 1999. Também conquistou o Carioca de 1995.



O Fluminense enfrenta o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil e disputará o primeiro jogo em casa, no Maracanã, na quarta-feira (24). A volta será no dia 14 de setembro, na Neo Química Arena. Na outra chave, Flamengo e São Paulo disputarão a outra vaga para a final.