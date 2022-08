Jhon Arias - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 19/08/2022 10:00

Rio - Com o passe para o gol de Cano contra o Fortaleza, Jhon Arias chegou ao número de 12 assistências na temporada. Entre os clubes da Série A, o colombiano só está atrás de Arrascaeta como principal "garçom" da temporada. Com números parecidos com os do uruguaio, o jogador, de 24 anos, vive sua melhor temporada na carreira e pode alcançar ainda muito mais pelo Fluminense.

No total, Jhon Arias participou de 44 partidas, marcando 12 gols e dando 12 assistências. Os números são bem semelhantes aos do craque do Flamengo. Arrascaeta atuou em 42 jogos, fez 11 gols e deu 16 assistências. O uruguaio está em sua oitava temporada no Brasil, enquanto o colombiano completou recentemente um ano de Fluminense.

O bom momento de Jhon Arias o levou a ser convocado para a seleção colombiana recentemente. Tido como uma grande promessa do país, o jogador vive no Fluminense um grande momento. Ao lado de Germán Cano, o meia-atacante é o principal destaque do clube carioca em 2022.