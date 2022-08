Torcida do Fluminense deverá comparecer em peso para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 20/08/2022 14:54 | Atualizado 20/08/2022 15:11

Rio - A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro criticou a postura Fluminense em uma postagem nas redes impondo a obrigatoriedade de ingressos físicos para o primeiro jogo contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira, no Maracanã. A PM justificou que se trata de uma medida de segurança e que o clube já tentou contrariar o procedimento outras vezes. No entanto, a postagem foi apagada logo em seguida.

"O jogo Fluminense x Corinthians está classificado no mais alto grau de sensibilidade para a segurança. Neste tipo de jogo, o ingresso é físico, uma vez que dada a grande expectativa de público não há como imaginar o acúmulo de pessoas para a análise do e-ticket.", postou no Twitter e completou:

"O Fluminense insiste em desrespeitar procedimento de segurança já estabelecido entre Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) desde 2018, para jogos de grande sensibilidade. O nosso compromisso é com a segurança de todos!", concluiu a publicação, que foi deletada.

PM critica nota do Fluminense nas redes sociais e apaga Foto: Reprodução/Twitter

