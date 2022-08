Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Fernando DinizMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 20/08/2022 18:31

Rio - O Fluminense está escalado para o jogo contra o Coritiba, neste sábado (20), às 19h, no Maracanã, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o técnico Fernando Diniz optou fazer uma única mudança em relação à escalação do jogo anterior. Desta vez, Nathan inicia entre os onze e Ganso fica à disposição no banco de reservas.

Com isso, o Fluminense vai a campo da seguinte forma: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Nonato, André e Nathan; Matheus Martins, Arias e Cano. No banco de reservas, estão à disposição: Marcos Felipe, Pedro Rangel, Calegari, Cris Silva, Pineida, David Duarte, Felipe Melo, Martinelli, Michel Araújo, PH Ganso, Wellington, Yago Felipe, Alexandre Jesus, Marrony e Willian Bigode.